"إما يبلغن عندك الكبر..."

2019/07/26 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يزور امه في دار العجزة بين آونة وأخرى، وفي احدى المرات جاءته مكالمة من دار العجزة تخبره بأن أمه تحتضر، فذهب الابن مستعجلاً ليرى

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