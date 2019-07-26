2019/07/26 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض فني في البحرين يستلهم شخصيات "الخيميائي" لباولو كويلوالمحرق (البحرين)- شهد “ستوديو 244” في منتزه ومحمية دوحة عراد بمدينة المحرّق افتتاح معرض “من وحي كتاب”، بحضور الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة المديرة العامة لإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وتواجد عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني في البحرين.ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة البرامج والفعاليات المشتركة بين الهيئة وجمعية “كلنا نقرأ”.ويستمر المعرض حتى 7 أغسطس 2019 وبصورة يومية من الساعة 5 حتى الثامنة مساءً، ويحمل فكرة فنيّة جديدة تتمثّل في الربط بين القراءة والفنون الأخرى كالرسم والنحت وفن الخط، حيث استوحى الفنانون المشاركون أعمالهم الفنية في هذه التجربة من رواية الكاتب باولو كويلو “الخيميائي”.وخلال افتتاحها للمعرض، أكدت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة أن الحضارات تُقاس بمخزون إنتاجها الحضاري، لذا حرصت هيئة البحرين للثقافة والآثار من خلال تعاونها المستمر مع جمعية “كلنا نقرأ” وعبر هذه الفعالية الفنيّة على المزج بين القراءة والفنون الأخرى للخروج بأفكار خلاّقة تثري المشهد الثقافي والفني في المملكة.وأضافت آل خليفة أن الهدف من هذه الفعالية هو توسيع دائرة المعرفة وتعزيز النواحي الفكرية لدى الفرد لأن القراءة هي البوابة المطلة على الإبداع والابتكار، وهي الوسيلة المُثلى لمواكبة التطور في كافة المجالات لإثراء الإرث الفكري عبر ما تحمله النتاجات الأدبية من أفكار ومعلومات.

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