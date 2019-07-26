2019/07/26 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفرزة مشتركة ، الخميس ، من ضبط ثلاثة أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في قضاء الهارثة شمال البصرة.وقال مصدر أمني للنعيم نيوز ، أن مفرزة مشتركة من الأمن الوطني والصحة وبلدية وقائم مقامية قضاء الهارثة نفذت حملة تفتيش عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتمكنت من ضبط ثلاث أطنان منها في العلاوي والمحال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ثلاثة اطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الهارثة النعيم نيوز.

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