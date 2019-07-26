آمال قرامي - هل يؤمن السياسيون بمبدإ التداول ؟

2019/07/26 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي التي تسمح لنا بالاضطلاع بالمسؤوليات السياسية -الحزبية أو العلمية أو الديبلوماسية أو غيرها؟ وهل استطعنا خلال مرحلة الانتقال الديمقراطيّ أن نحوّل التداول على المناصب إلى ممارسة فضلى؟.لا نعدم في الواقع،الأمثلة التي تثبت العكس ففي الجامعات تكرّس تقليد وهو أنّه كلّ ما أنهى عميد مدّته حتى استعدّ لخوض غمار الانتخابات الجديدة مرشّحا نفسه من جديد وكذا بالنسبة إلى رئاسة الأقسام ورئاسة الجامعات، ......

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