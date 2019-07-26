ابراهيم الجندي - 7- ثوبان .. في القرآن !!

2019/07/26 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة السابعة : النساء 61 - 70(60) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا الاسئلة : A- كيف يضل الشيطان من يزعمون الايمان ؟ B- من يزعمون الايمان يريدون أن يتحاكمو......

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