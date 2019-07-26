2019/07/26 | 07:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذير خطير للعراق من تداعيات غلق مضيق هرمز أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للعراق عند {B-}، وهي درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.وحذّرت الوكالة، في بيان صادر من تداعيات نشوب أعمال عدائية تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، على العراق، لكونه يفتقر إلى طرق تصدير أخرى للنفط في الجنوب.وقدرت "فيتش" أن إغلاق المضيق لمدة شهر قد يؤدي لخسارة العراق 6.5 مليار دولار من عائدات النفط، أي ما يقرب 3% من الناتج المحلي الإجمالي.وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة، مساء يوم 19 من شهر يوليو/ تموز الجاري، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ30 يومًا.ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية، فإن 21% من إمدادات الخام العالمية {21 مليون برميل يوميًا}، تمر عبر مضيق هرمز.وفي عام 2018، أدى ارتفاع سعر تصدير النفط العراقي 33% إلى تحقيق فائض بالميزانية نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 5 سنوات من العجز، وفق البيان.والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميًا.وانخفض الدين الحكومي بالعراق إلى أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقابل 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية باستثناء الذهب، لدى العراق 61 مليار دولار في نهاية عام 2018، مقابل 46 مليار دولار أمريكي في عام 2017.وتتراوح خدمة الدين الخارجي للحكومة العراقية بين 2.5 مليار دولار و2.8 مليار دولار سنويًا في الفترة 2019- 2021.وقالت "فيتش"، إن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تجدد التدهور في أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات بالعراق بين الأعوام 2019-2021.ويعتمد العراق، العضو في منظمة "أوبك"، على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95% من نفقات الدولة.وتتوقع أن يسجل سعر خام برنت 65 دولارًا للبرميل في عام 2019 وحوالي 61 دولارًا للبرميل في الفترة 2020-2021.

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