دريسل يحرز اللقب العالمي الثالث في غوانغجو

2019/07/26 | 07:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دريسل يحرز اللقب العالمي الثالث في غوانغجوغوانغجو (كوريا الجنوبية) – أحرز الأميركي كايليب دريسل ذهبية سباق 100م حرة وتوج بلقبه العالمي الثالث في بطولة العالم للسباحة في غوانغجو الكورية الجنوبية.وقطع دريسل مسافة السباق بزمن 46.96 ثانية بفارق خمسة أجزاء في المئة من الثانية عن الرقم القياسي العالمي الصامد منذ 10 سنوات (46.91 ث باسم البرازيلي سيزار سييلو) وعهد بدلات السباحة، متفوقا على البطل الأولمبيفي المسافة الأسترالي كايل تشالمرز (47.08 ث) والروسي فلاديسلاف غرينيف (47.82 ث).وبتتويجه بهذه الذهبية الجديدة، أصبح الملك الجديد لسباقات السرعة السباح الأسرع دون بدلات السباحة، كونه الوحيد الذي نزل تحت حاجز 47 ثانية.ورفع دريسل (22 عاما) غلته إلى 10 من الألقاب العالمية بعد سبع ذهبيات في مونديال 2017 في بودابست.ونال دريسل ذهبيتي 50م فراشة والتتابع 4 مرات 100م حرة.ويملك دريسل فرصة زيادة غلته في النسخة الحالية، حيث سيخوض سباقي 50م حرة و100م فراشة في الفردي، وثلاث سباقات في التتابع 4 مرات 200م حرة و4 مرات 100م متنوعة و4 مرات حرة (مختلط).ومنح الياباني دايا سيتو بلاده ذهبيتها الأولى في غوانغجو عندما أحرز اللقب العالمي في سباق 200م متنوعة متقدما على السويسري جيريمي ديبلانش والأميركي تشايس كاليش.وهو اللقب العالمي الثالث لسيتو في مسيرته الاحترافية.وتوجت المجرية بوغلاركا كاباس بذهبية سباق 200م فراشة أمام الأميركيتين كاتي كرابوت وهالي فليكينغر، رافعة غلة بلادها في البطولة إلى ثلاثة ألقاب بعد ذهبية كريستوف ميلاك الأربعاء في سباق 200م فراشة مع رقم قياسي عالمي وذهبية كاتينكا هوسو في سباق 200م متنوعة.وعادل الأسترالي مات ويلسون الرقم القياسي العالمي في سباق 200م صدرا بتسجيله 2:06.67 دقيقة في نصف النهائي، وهو الرقم الذي كان سجله الياباني إيباي واتانابي في 29 يناير 2017 في طوكيو.وتأهل واتانابي بدوره إلى السباق النهائي المقرر الجمعة.وحقق المنتخب الأسترالي للسيدات رقما قياسيا عالميا في سباق التتابع 4 مرات 200م حرة بتسجيله 7:41.50 ثانية في طريقه لإحراز اللقب العالمي.وكان الرقم السابق وهو 7:42.08 بحوزة سيدات الصين وسجلنه في 30 يوليو 2009 في بطولة العالم في روما.وتقدمت الأستراليات على الولايات المتحدة المتوجة باللقب أربع مرات وكندا.

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