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بالوثيقة.. البنك المركزي يجمد حسابات اربع شخصيات عراقية


بالوثيقة.. البنك المركزي يجمد حسابات اربع شخصيات عراقية
2019/07/26 | 08:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  قرر البنك المركزي العراقي تجميد ومنع اي تعاملات مالية مع المشمولين بالعقوبات العالمية....

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