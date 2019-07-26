2019/07/26 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر البنك المركزي العراقي تجميد ومنع اي تعاملات مالية مع المشمولين بالعقوبات العالمية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البنك المركزي يجمد حسابات اربع شخصيات عراقية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البنك المركزي يجمد حسابات اربع شخصيات عراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).