2019/07/26 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة التونسية يوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس.وكان السبسي قد أدخل مجدداً يوم أمس الخميس الى العناية الفائقة في المستشفى، بعدما كان دخلها عدة أيام وفي نهاية حزيران/ يونيو إثر إصابته بـ”وعكة صحية”.وقال نجله حافظ قائد السبسي إن الرئيس التونسي (92 عاماً) “في العناية الفائقة في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يتولى رئاسة الجمهورية النعيم نيوز.

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