العراق يتطلع لإنجاز تاريخي في استضافة غرب آسيا

2019/07/26 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تستضيف مدينتا أربيل وكربلاء في العراق، بطولة اتحاد غرب آسيا، لأول مرة في تاريخها، ويسعى منتخب أسود الرافدين لتحقيق اللقب الثاني له في تاريخه، بعد نسخة 2002 في سوريا.

ويطمح أصحاب الأرض لأن يكونوا ثالث منتخب يستضيف البطولة، ويحقق لقبها، حيث لم يتمكن سوى منتخبين اثنين فقط من تحقيق ذلك الإنجاز، هما إيران (مرتان) 2004 و2008، وقطر 2014.وكانت المشاركة الأسوأ لمنتخب مستضيف للبطولة مسجل باسم الأردن بنسخة 2010 عندما حل منتخب "النشامى" في المركز الثاني في مجموعة ضمت: الكويت وسوريا، ولم يتمكن من الفوز في أي مباراة، واكتفى بتعادلين، مسجلا 3 أهداف، واستقبل مثلها. وتعتبر الأردن أكثر من استضاف البطولة (3 مرات).وفيما يلي أرقام مستضيفي البطولة منذ بدأت في عام 2000، حتى الآن:2000: المستضيف الأردن، حققت المركز الرابع.2002: المستضيف سوريا، حققت المركز الرابع.2004: المستضيف إيران، حققت اللقب.2007: المستضيف الأردن، ثاني المجموعة.2008: المستضيف إيران، حققت اللقب.2010: المستضيف الأردن، خرجت من دور المجموعات بتعادلين في مجموعة ضمت الكويت وسوريا، وسجلت 3 أهداف واستقبلت مثلها.2012: المستضيف الكويت، خرجت من دور المجموعات بفوزين وخسارة، بمجموعة ضمت: عمان وفلسطين ولبنان، وسجلت 4 أهداف واستقبلت مثلها.2014: المستضيف قطر، حققت اللقب.انتهى

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