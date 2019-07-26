2019/07/26 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة بدءا من اليوم الجمعة وبعد توقف دام نحو أسبوع "لأسباب أمنية".

وقالت الخطوط البريطانية في بيان إنها "راجعت الترتيبات الأمنية" وستستأنف رحلاتها في ضوء ذلك.ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القضية الأمنية التي دفعت الشركة إلى تعليق رحلاتها إلى القاهرة الأسبوع الماضي.وكانت شركة الطيران الألمانية "لوفاتهانزا" علقت رحلاتها إلى القاهرة السبت الماضي لكنها استأنفتها بعد توقف دام يوما واحدا.وفي 20 يوليو/تموز، قالت الخطوط البريطانية إنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع "كأجراء احترازي".قالت الشركة البريطانية في بيانها الأخير "في أعقاب تقييم دقيق للترتيبات الأمنية، يسرنا أن نعلن استئناف رحلاتنا من القاهرة وإليها ...



ابتداءً من 26 يوليو/تموز".وتُسير الخطوط البريطانية حاليا رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى القاهرة ورحلة عودة منها يوميا.وكانت الحكومة البريطانية وجهت تحذيرات لرعاياها من السفر إلى مصر الأسبوع الماضي.وقد قالت الخارجية البريطانية في نصائحها للبريطانيين المسافرين إلى مصر الجمعة الماضية إن "هناك خطرا متزايدا من الإرهاب ضد الطيران.



وإن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا".كما حذرت الوزارة من السفر إلى مناطق معينة في مصر، بيد أنها صنفت القاهرة ضمن المناطق الآمنة ونصحت فقط بمراجعة تحديثات نصائحها للمسافرين قبل السفر إليها.وفي أعقاب التفجير الذي أدى إلى تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، كانت بريطانيا واحدة من الدول التي علقت مؤقتا رحلاتها من مصر وإليها.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).