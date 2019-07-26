2019/07/26 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل توضح ما سيحققه قانون الهيأة البحرية للعراق وضحت وزارة النقل، ما سيحققه قانون الهيأة البحرية للعراق.وهنئ وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان : "الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان العراقي وأعضاء مجلس النواب في لجنة الخدمات والاعمار النيابية واللجنه القانونية الذين كان لهم الدور الأبرز بأقرار هذا القانون الذي اضفى بتشكيل الهيئة البحرية العراقية العليا" .واكد وزير النقل أن "هذا اليوم سيكون مميزا لقطاع النقل البحري في البلاد"، مضيفا ان "الهيئة ستكون تاجاً على رأس التشكيلات البحرية كافة ودرة من درر القطاع البحري العراقي .لاهميتها في رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة ومكافحة التلوث البحري، كما لها اهمية في تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري".وتابع أن "هذا القانون يحقق تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية ،كذلك يهدف القانون الى التعاون مع الادارت والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الاقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة".

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