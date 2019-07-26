ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب السيطرة على الإعلام

2019/07/26 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني 2003 مكتبة الشروق الدوليةهذا الكتاب، لمؤلفه نعوم تشومسكي، عالم اللغويات والمنطق، والمختص في مجال الحرب والسياسة والإعلام، يشرح للناس دور الإعلام الأمريكي في التأثير على الجمهور.مع العلم أن كلمة تأثير في علم الاجتماع السياسي وعلم النفس الجماهيري وبالتالي في الدبلوماسية والسياسة الخارجية لا تشير فقط إلى الفعل الإيجابي لجهة مؤثرة على طرف ما، بل قد يعني تأثير هذا الفعل سواء كان سلبا أم إي......

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