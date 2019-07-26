العراق يتطلع لإنجاز تاريخي في استضافة غرب آسيا

2019/07/26 | 08:30

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بغداد :سومر نيوز

تستضيف مدينتا أربيل وكربلاء في العراق، بطولة اتحاد غرب آسيا، لأول مرة في تاريخها، ويسعى منتخب أسود الر...

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