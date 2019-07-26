بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الجمعة 7:00 AM

2019/07/26 | 08:30

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متابعة:سومر نيوز

بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من ش...

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