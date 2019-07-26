اليكم تفاصيل اجتماع وفدي حكومتي بغداد واربيل

2019/07/26 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس حكومة منطقة كردستان العراق، قوباد طالباني، الخميس، خفايا اجتماع وفدي حكومتي بغداد واربيل ....

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