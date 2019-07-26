2019/07/26 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بأن قذائف هاون سقطت على قرية في محافظة كركوك بالعراق.وقال المصدر لوسائل الإعلام، أن “عددأ من قذائف الهاون سقطت على قرية طوبزاوا التابعة ل‍كركوك، ما ادى الى الحاق أضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية”.وأضاف المصدر أن “قوة امنية طوقت القرية، وفرضت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط قذائف هاون على قرية في محافظة كركوك النعيم نيوز.

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