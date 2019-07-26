سان جيرمان يتفق على صفقته السادسة

2019/07/26 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمساته الأخيرة على الصفقة السادسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة بي إس جي توصلت لاتفاق مع نادي إيفرتون الإنكليزي، لضم لاعبه السنغالي إدريسا جاي مقابل 32 مليون يورو وحوافز مالية أخرى.

وأوضحت أن جاي الذي سيبلغ 30 عاما في أيلول المقبل، سيوقع على عقد طويل الأجل مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2024.

وأشارت إلى أن النادي الباريسي سيعلن عن الصفقة رسميا الأسبوع المقبل.

وسبق أن تعاقد بطل الدوري الفرنسي مع كل من بابلو سارابيا، ميتشيل بيكر، مارسين بولكا، أندير هيريرا وعبدو ديالو.

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