2019/07/26 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التايمز: أمريكا ترفض إطعام 55 ألف سوري يتضورون جوعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 09:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التايمز: أمريكا ترفض إطعام 55 ألف سوري يتضورون جوعا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التايمز: أمريكا ترفض إطعام 55 ألف سوري يتضورون جوعا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).