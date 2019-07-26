2019/07/26 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قرار غير مسبوق أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال الإسرائيلي.وقال عباس:”امام اصرار سلطة الاحتلال علی التنصل عن جميع الاتفاقات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات، نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي”.وفي اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقرّ الرئاسة برام الله …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عباس يعلن وقف التعامل مع الاحتلال النعيم نيوز.

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