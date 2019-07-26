2019/07/26 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني ان عناصر داعش الارهابي هاجموا احدى قرى الكاكية بقذائف الهاون .وقال ان داعش اطلق خمس قذائف هاون على قرية طوب زاوه التي تقطنها 140عائلة من الكاكية دون اصابات تذكر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم قرية الكاكية غرب داقوق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم قرية الكاكية غرب داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).