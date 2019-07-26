شارك في حربي العراق وأفغانستان.. تعيين رئيس جديد لهيأة الأركان الأمريكية

2019/07/26 | 09:31

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بغداد اليوم-متابعة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات...





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