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مقتل وانتحار 55 امرأة في النصف الأول من هذا العام بإقليم كوردستان


مقتل وانتحار 55 امرأة في النصف الأول من هذا العام بإقليم كوردستان
2019/07/26 | 09:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفاع سنوي في أعداد

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