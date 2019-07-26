2019/07/26 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتهك فكرة الدولة في العراق من خلال التعامل الفوضوي مع فكرة القانون، ليتكرر، متواترا ، مشهد أزمة الدولة العراقية التي لا ترى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون انتخابات مجالس المحافظات وأزمة الدولة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون انتخابات مجالس المحافظات وأزمة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).