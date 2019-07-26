فوضى في بريطانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2019/07/26 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرا بعنوان

"بريطانيا تعاني تحت وطأة درجات حرارة غير مسبوقة".

وقال تقرير الصحيفة، إن درجات الحرارة في بريطانيا سجلت معدلات

قياسية، بلغت في كامبريدج 38.1 درجة مئوية.

واشار تقرير الصحيفة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تسببت في الفوضى

في السكك الحديدية، حيث ألغت بعض شركات القطارات نحو ربع عدد

رحلاتها، كما قررت هيئة السكك الحديدية الحد من سرعة القطارات خشية

انثناء القضبان بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

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