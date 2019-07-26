المنطقة الآمنة في سوريا.. مجهولة العمق والسيادة

2019/07/26 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منطقة بعمق خمسة كيلومترات، عناصر سوريا الديمقراطية جزء من شرطتها المحلية والجيش الحر خارجها تماما، ومنطقة بعمق أكثر من 30 كيلومترا، لا

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