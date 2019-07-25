2019/07/26 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mRu55uPrmgQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 25-7-2019 | ورشة تدريبية لتعليم اطفال الديوانية على الرسم) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 25-7-2019 | ورشة تدريبية لتعليم اطفال الديوانية على الرسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).