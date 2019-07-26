2019/07/26 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت معلومات باختفاء طائرة عسكرية أمريكية تتجسس على سوريا عن شاشات الرادار.يذكر أن طائرة “بوينغ بي-8أ بوسيدون” لم تعد تظهر على شاشات الرادار أثناء قيامها بمهمة التجسس عند شواطئ سوريا.ودام اختفاؤها قبل 24 ساعة تقريبا من يوم 26 يوليو/تموز حوالي ساعة.وهذه ليست المرة الأولى التي تختفي فيها طائرات تجسس أمريكية من على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختفاء طائرة تجسس أميركية عند شواطئ سوريا النعيم نيوز.

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