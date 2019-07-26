2019/07/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتّب على ما يطلق عليه “حرب الناقلات” بين بريطانيا وإيران إعلان بريطانيا نيتها تشكيل بعثة أوروبية لحماية حرية الملاحة في الخليج العربي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا ترفض إيران وجود بعثة أوروبية لحماية الملاحة في الخليج؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا ترفض إيران وجود بعثة أوروبية لحماية الملاحة في الخليج؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).