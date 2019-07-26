العزاوي يحذر من خطر يهدد أمن ديالي وصلاح الدين

2019/07/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، يوم الخميس، عن ممريين سريين يستخدمهما عناصر جماعة "داعش" الوهابية، للتسلل من محافظة صلاح الدين إلى ديالى،...

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