إحباط هجوم صاروخي غرب الأنبار

2019/07/26 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن الحشد الشعبي، إحباط هجوم صاروخي غرب محافظة الأنبار بالتعاون مع قوة من جهاز المخابرات الوطني.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من فوج الفرات الاول وفوج الرد السريع الثاني التابعين لقيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار بالتنسيق والتعاون مع قوة جهاز المخابرات الوطني شنت حملة لتعقب تحركات داعش وخلاياه في صحراء غرب الانبار”.





وأضاف، ان “القوة المشتركة تمكنت من العثور على مدفع 23 ملم عدد 2 و صواريخ كورنيت موجهة عدد 6 معدة للاطلاق”.





وأشار البيان، الى “ضبط مدفع (SBG9) واسلحة مختلفة وخزن للوقود تابع للتنظيم الاجرامي.

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