التعليم تعتزم توسعة مقاعد الدراسات العليا

2019/07/26 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عزمها توسعة المقاعد في الدراسات العليا.





وقال وزير التعليم العالي قصي السهيل، ان “موضوع توسعة المقاعد في الدراسات العليا جاري البحث فيه بالوزارة”.





وأشار الى ان “الوزارة ستعلن عن قرارها خلال الايام المقبلة بعد التشاور والاجتماع مع الكادر المتقدم وهيئة الرأي”.

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