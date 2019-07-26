التايمز: أمريكا ترفض إطعام 55 ألف سوري يتضورون جوعاً

2019/07/26 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الجمعة، تقريراً بعنوان “أمريكا ترفض إطعام سوريين يتضورون جوعا”.وقالت الصحيفة إن القوات الأمريكية ترفض توفير المواد الغذائية لآلاف السوريين الجائعين في مخيم للنازحين خاضع لسلطتهم العسكرية.ونقلت عن دبلوماسي أمريكي بارز قوله، إن توفير الغذاء يعني أن واشنطن ملتزمة بوجود عسكري طويل الأجل في سوريا.ويقع مخيم الركبان في الصحراء …

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