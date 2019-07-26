بالوثيقة.. البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات المشمولين بالعقوبات الامريكية

2019/07/26 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، بتجميد حسابات المشمولين بالعقوبات الامريكية.

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