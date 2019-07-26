2019/07/26 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط

تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، من ضبط 98 طناً مهرباً من مادة (شيش البناء) في منطقة العزيزية التابعة لمحافظة واسط بواسطة كتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 98 طناً مهرباً من مادة (شيش البناء) في منطقة العزيزية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 98 طناً مهرباً من مادة (شيش البناء) في منطقة العزيزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).