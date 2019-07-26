“بالصور”.. المخابرات التركية تنفذ عملية اغتيال داخل الاراضي العراقية

2019/07/26 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق قالت وسائل اعلام تركية، ان المخابرات التركية تمكنت من تصفية عدد من المتورطين بمقتل نائب القنصل التركي في اقليم كردستان العراق، وذلك بعملية نوعية اجرتها شمالي العراق لمطاردة المتورطين .صور العملية:

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