“بالفديو”.. اوزيل يتخلى عن زميله ويقرر الفرار بعد تعرضه لهجوم بالسكاكين

2019/07/26 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق تعرض اللاعب الألماني مسعود أوزيل مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي لهجوم مسلح بالسكاكين في العاصمة البريطانية لندن.وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة وجود أوزيل برفقة زوجته واللاعب البوسني في المدفعجية سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، قبل أن يلوذ المهاجمين بالفرار على متن دراجة نارية.وفور قيام المسلحين بالهجوم عليه، خرج كولاسيناك من سيارة […]

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