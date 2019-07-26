استهداف قرى الكاكائية جنوبي كركوك بهاونات

2019/07/26 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باستهداف قرى الكاكائية جنوبي محافظة كركوك بقنابر هاون.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مجهولين استهدفوا منطقة طوبزاوة ضمن قرى الكاكائية في قضاء داقوق جنوبي كركوك، بسبع قنابر هاون".

وأضاف المصدر ان "ثلاث من هذه القنابر سقطت داخل القرية، واربعة في اطرافها، من دون الحاق خسائر بشرية".

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