2019/07/26 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر تموز وفق آخر التحديثات كالآتي: العملات الأجنبية 1 دولار أمريكي = 1,192.7000 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي 1 يورو = 1,329.6559 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو 1 جنيه استرليني = 1,484.7689 دينار عراقي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بورصة الدينار العراقي عربياً وعالمياً اليوم الجمعة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربياً وعالمياً اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة الدينار العراقي عربياً وعالمياً اليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).