بسبب “حمار”.. نزاع مسلح يؤدي الى سجن 9 اشخاص في ذي قار

2019/07/26 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار ،الخميس، بأصابة شخص نتيجة نزاع مسلح اندلع نتيجة دهس حمار شرقي محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “نزاعا مسلحا اندلع نتيجة دهس حمار في قضاء الاصلاح شرقي ذي قار، ما تسبب في اصابة شخص”.واضاف، ان “القوات الامنية فرضت طوقا في منطقة النزاع […]

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