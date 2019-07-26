2019/07/26 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة بدءا من اليوم الجمعة وبعد توقف دام نحو أسبوع “لأسباب أمنية”.وقالت الخطوط البريطانية في بيان إنها “راجعت الترتيبات الأمنية” وستستأنف رحلاتها في ضوء ذلك.ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القضية الأمنية التي دفعت الشركة إلى تعليق رحلاتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد انقطاع وكالة خطوة برس.

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