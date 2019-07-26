2019/07/26 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن انطلاق مواكب جماهيرية عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بتجنب المحاصصة الحزبية، في حكومة الفترة الإنتقالية، إلى جانب عقد ندوات مسائية في الأحياء للتنوير بالراهن السياسي.وتأتي هذه الدعوة قبل يوم واحد من إستئناف عملية التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، عقب اتفاق الأخيرة مع الجبهة الثورية بالعاصمة أديس أبابا، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



’مواكب’ جماهيرية الجمعة قبيل استئناف المفاوضات النعيم نيوز.

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