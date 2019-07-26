2019/07/26 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب عن كتلة ارادة النيابية عبد عون العبادي، اليوم الجمعة، ان الكتل السياسية الكبيرة داخل مجلس النواب فصلت قانون انتخابات مجالس المحافظات على مقاسها، مشيراً الى ان الكتل الكبيرة تحاول الغاء الكتل الصغيرة.وقال العبادي في تصريح للمركز الخبري الوطنيNNC ، ان “التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات فصل على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرادة تؤكد: انتخابات المحافظات..“قانون على مقاس الكبار” المركز الخبري الوطني.

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