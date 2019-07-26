وزير الصحة والبيئة من كربلاء يدعو إلى إنجاز المستشفى التركي في شهر تشرين الثاني المقبل

2019/07/26 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علاء الدين العلوان، أمس الخميس، مشروع مستشفى الإمام الحسن المجتبى (ع) (مشروع المستشفى التركي) سعة 492 سرير، حيث كان في إستقباله، النائب الأول لمحافظ كربلاء المقدسة، السيد جاسم الفتلاوي، ومدير عام الصحة، الدكتور صباح نور هادي الموسوي، ومعاونه الدكتور ماجد الميالي، ومدير المستشفى الدكتور حسين علي حكيم، ومدير مشاريع الشركة المنفذة للمشروع خليل ياسين .ونقل اعلام صحة كربلاء ان الوزير وخلال جولته التفقدية، شدد على ضرورة الإلتزام بالإتفاق المبرم بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع على الإنجاز النهائي للمستشفى في شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكداً متابعته اليومية لمراحل إنجاز المشاريع، وإستعداد الوزارة لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاَ دون المضي في سرعة إنجاز وتصاعد وتيرة العمل فيها، كما إستمع الوزير إلى شرح مفصل قدّمه المهندس المقيم للمشروع، سعد عبود الطائي، عن " مراحل ونسب الإنجاز فيه وماتم إنجازه بعد الإتفاق والأعمال المتبقية، وأهمية إستغلال عامل الوقت في ظل العد التنازلي لإفتتاح المستشفى، بموازاة إستماعه أيضا الى المعوقات التي تعرقل سير العمل وضرورة تفاديها في حينها "، فضلاً عن " مناقشة السبل الكفيلة التي تُسهم في سرعة إنجاز المشروع ومتابعته لأهميته في تحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المدينة المقدسة وزائريها.

وكالة نون الخبرية: سليم كاظم

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