2019/07/26 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنه سيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى بحماية الجيش التونسي، يوم غد السبت، لتوديع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.وجاء تصريح الشاهد الذي نقلته “وكالة تونس أفريقيا للأنباء” في كلمة للصحفيين عقب لقاء جمعه مساء الخميس بالرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ووزراء الدفاع الوطني والداخلية والعدل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جنازة وطنية” للسبسي بحضور كبير لرؤساء دول وكالة خطوة برس.

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