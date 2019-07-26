النفط يرتفع مجدداً في ظل المخاوف على عملية تصديره بالشرق الأوسط

2019/07/26 | 10:33

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بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن حدوث توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعا...





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