مصرف الرافدين يحدد الفروع المشمولة بمنح قروض مجمع بسماية السكني

2019/07/26 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين فروعه المشمولة بمنح قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في بغداد.وذكر بيان لمصرف الرافدين اليوم :” ان الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية هي (الباب الشرقي , الفردوس ، الأمين ،المستنصر ،حي الزهراء ، الخلفاء ،براثا ،القصر الأبيض ،الحي العربي ، حي العامل) مشيرا الى انه لوحظ في الآونة الاخيرة […]

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