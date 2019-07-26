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رغم الانتعاش البطيء للحركة التجارية.. افتتاح سوق جديد للنجارين في الموصل


رغم الانتعاش البطيء للحركة التجارية.. افتتاح سوق جديد للنجارين في الموصل
2019/07/26 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مما يوفر فرصاً للتجار

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