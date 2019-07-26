مصرف عراقي يحدد الفروع المشمولة في الحصول على قروض مجمع بسماية السكني

2019/07/26 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن تحديد فروعه المشمولة بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في العاصمة العراقية بغداد....

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