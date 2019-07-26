“بالفديو”.. رافع العيساوي يظهر بعد غياب في حفل زواج ابنه: ظهور ممهد للعودة

2019/07/26 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهر وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، في مقطع فديو اثناء احتفاله بحفل زواج نجله الذي اقيم في مدينة اربيل باقليم كردستان.ووجه العيساوي رسالة الى عشيرته اثناء حفل زواج ابنه محمد وسط حشود من أقاربه في كردستان، وهو ما يراه مراقبون تمهيداً لعودته الى بغداد.الفديو: في بغداد قريباً وفي المقابل […]

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